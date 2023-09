OM : avant Nantes, une malédiction frappe les Marseillais

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis le début de la saison, l’OM connaît quelques déboires. Les Olympiens manquent de chance par moments, mais également de réussite. Jonathan Clauss est revenu sur ces difficultés.

L’OM doit se battre sans cesse

Interrogé dans le Canal Football Club, sur une possible malédiction suite au match face au Panathinaïkos, Jonathan Clauss déclare : "Depuis que je suis arrivé ici, j'ai l'impression que l'on se bat contre tout et tout le monde". L’ancien Lensois fait notamment référence à l’arbitrage qui serait peu clément envers l’OM. Toutefois, les hommes de Marcelino sont pour le moment invaincus en Ligue 1 et auront l’occasion de le rester face à Nantes, ce vendredi.

La décla fait très mal. Il n'y a pas que nous qui le ressontons, les joueurs sont hantés par ça. pic.twitter.com/8xIoX9XX6Q — El Cabezòn (@OMondieuu) August 27, 2023

