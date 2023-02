OM : avec le PSG, Tudor s'est mis une légende dans la poche

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est assez rare pour être signalé, la victoire de l'OM sur le PSG (2-1) mercredi soir n'a engendré aucun bémol. Personne pour trouver quelque à redire sur la manière dont Igor Tudor et ses hommes ont fait chuter le jouet des Qataris en 8es de finale de la Coupe de France. Même Eric Di Méco, généralement assez critique, s'est incliné devant la performance marseillaise, félicitant Igor Tudor pour son travail depuis sept mois.

"On s’est rendu compte qu’avec sa manière de jouer, c’est difficile d’enchainer tous les trois jours. Maintenant que tu as battu Paris, l’objectif est de gagner la Coupe de France. Ce jeu-là est très risqué. Vous vous rendez compte de la paire de "baloches" qu’il faut au coach et aux joueurs pour faire ce qu’ils ont fait contre Paris ? Ils sont restés à un contre un derrière, derrière Messi et Neymar. Quand tu regardes le match, tu te dis qu’ils sont dingues. C’est hyper dangereux. Le mauvais côté de ce jeu là, qui est merveilleux, c’est que parfois tu te fais piquer. Là où on doit progresser, c’est en gardant cet entraineur pour travailler sur la continuité, parce que ses dernières saisons, ce n’est pas le cas. Derrière, tu le laisses faire le recrutement. Cette équipe-là a une marge de progression. Donc si tu gardes cet entraineur et cette ossature l’année prochaine, il y a peut être moyen de faire un super truc."