OM : Balerdi compte sur Dieng pour faire tomber le RC Lens !

La fin de championnat approche, l’OM et le RC Lens continue de se tirer la bourre pour la 2e place. À trois journées de la fin, les Marseillais ont 2 points de moins que les Sang et Or. Pour le défenseur central, Leonardo Balerdi, les Lensois peuvent perdre des plumes dans le sprint final.

« Je sens qu’ils peuvent perdre des points. J’ai cet espoir. On veut vraiment être deuxième pour se qualifier directement pour la Ligue des champions, ce serait très, très important. Lens peut être accroché lors des prochains matchs mais c’est surtout à nous d’effectuer notre travail et de gagner tous nos matchs », a expliqué l’international argentin accordé à RMC Sport.

Dieng en sauveur ?

Parti à Lorient au mercato d’hiver, Bamba Dieng commence à prendre ses marques dans le club breton. Ce week-end, le FC Lorient défie le RC Lens, Leonardo Balerdi espère que son ancien partenaire à l’OM va faire tomber les Sang et Or. « Je ne lui ai pas encore envoyé de message, mais il sait qu’il doit nous aider. Il aime beaucoup Marseille, l'OM compte énormément pour lui, il va forcément faire tout le possible pour nous aider », a lancé le défenseur marseillais.