OM : Benatia déjà lancé sur le successeur de Gattuso !

Sale temps à l’OM. Encore battus dans les derniers instants hier à Brest (0-1), les Marseillais sont rouge de colère et de honte. Surtout Gennaro Gattuso, qui a du mal à encaisser le choc et se sait sur la corde raide. Nicolo Schira a en effet affirmé que le conseil d'administration de l’OM s’inquiétait des dernières performances décevantes et réfléchissait à la suite à donner à la mission du coach italien, qui n'a pris que 30 points en 22 matchs.

« Benatia travaille déjà sur le dossier »

La Tribune Olympienne confirme cette information à demi-mots : « Le plan de base de l'OM c'est de finir la saison avec Gattuso et on verra pour la saison prochaine. Maintenant, la situation autour de Gattuso elle n'est pas aussi claire que ça : son maintien à l'OM n'est pas assuré jusqu'à la fin de la saison. Comme déjà indiqué, une élimination contre le Shakhtar pourrait être fatale pour l'italien s'il ne part pas de lui même d'ici là. Mais il n'y a pas de solution de remplacement pour finir la saison si ce n'est une solution interne... Si l'OM doit prendre un nouveau coach, ça sera l'été prochain pour un projet bien précis et Benatia travaille déjà sur le dossier. »

