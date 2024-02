OM : Benatia et Longoria s’écharpent à Brest, coup de tonnerre pour l’avenir de Gattuso !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L’OM s’est encore pris les pieds dans le tapis. Déjà agacé par la tournure des événements contraires jeudi en Ligue Europa, Gennaro Gattuso n’a pu que constater les dégâts hier à Brest (0-1). « À 11 contre 10, on a trop peu proposé. Je pense que le mot-clé, c’est l’âme, a-t-il pesté après la rencontre. On a cette sensation qu’il peut se passer quelque chose à tout moment et qu’on n’est pas en mesure de répondre. On n’est pas une vraie équipe, c’est ce que je regrette. On est trop fragiles et on le paie cher. »

Gattuso inquiète le board de l'OM

Après cette énième défaite rageante, l’avenir de Gattuso est-il en danger ? Selon RMC Sport, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont eu une grosse discussion en zone mixte après le match. Le président de l’OM et son conseiller ont poursuivi leur échange à l’écart, loin des caméras. Longoria a ensuite fait des allers-retours au téléphone, tout en parlant avec Benatia. Nicolo Schira a ensuite affirmé que le Conseil d'administration s’inquiétait des dernières performances décevantes et réfléchit à la suite à donner à la mission du coach italien, qui n'a que 30 points en 22 matchs.

#OlympiqueMarseille’s Board are worried about the last disappointing performances. #OM’s reflecting on coach Rino #Gattuso, who has only 30 points in 22 games. #transfers #TeamOM — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 18, 2024

Podcast Men's Up Life