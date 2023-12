OM : Benatia s'est déjà mis un taulier du vestiaire dans la poche

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après une première partie de saison incroyablement tortueuse, marquée par l'élimination précoce en Champions League puis les départs de Marcelino et Javier Ribalta suite à la réunion Longoria-ultras ayant dégénéré, le calme est revenu à l'OM. Et les résultats avec, ce qui est tout sauf une coïncidence. Le président marseillais est désormais épaulé de Mehdi Benatia, arrivé le 30 novembre dans un rôle de conseiller sportif. Et selon Amine Harit, l'ancien défenseur est déjà précieux par sa capacité à distiller les bons conseils au groupe.

"Il peut nous aider à remettre les têtes à l'endroit"

"Je suis très content de l'arrivée de Benatia, il a une connaissance du haut niveau, a déclaré le milieu offensif en conférence de presse ce mardi.. Il a été dans des tops clubs, c'est plus facile pour nous joueurs dans la communication. Il pourra nous aider, on ressent sa présence. Les joueurs en difficulté peuvent aller lui parler. Son expérience de haut niveau nous aide, surtout à l'OM où on a beaucoup de jeunes joueurs. Il peut nous aider à remettre les têtes à l'endroit."

🎙️ Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et 𝐀𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐫𝐢𝐭 sur notre chaîne @TwitchFR avant #OMOL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 5, 2023

