OM : Benatia sort du silence sur son retour à Marseille et garde une plaie ouverte

Annoncé depuis plusieurs semaines, l'arrivée de Mehdi Benatia à l'Olympique de Marseille en tant que conseiller sportif de Pablo Longoria n'a été officialisée que ce jeudi par le club phocéen. Pour la première fois, l'ancien défenseur central marocain s'est exprimé publiquement sur sa venue à l'OM.

Benatia regrette de ne pas avoir percé à l'OM

"De l’eau a coulé sous les ponts… À l’époque, je n’avais pas eu l’opportunité de défendre les couleurs de ce club comme je l’avais imaginé. 20 ans plus tard, on me confie une mission, un challenge. C’est avec un grand plaisir et beaucoup d’humilité que je vais tenter de transmettre ce que j’ai pu vivre et apprendre durant ma carrière. Je suis conscient des enjeux et je mettrai tout en œuvre pour me mettre au service de ce grand club, qu’est l’Olympique de Marseille", a confié sur son compte Instagram Mehdi Benatia, déjà passé à l'OM en tant que joueur entre 2003 et 2008.

