OM : Benedetto fait scandale en Argentine après le Superclasico

Quand il était à Marseille, Dario Benedetto était plutôt connu pour ses asados que pour ses virées nocturnes. Il faut dire que l'Argentin débarquait sur un continent qu'il ne connaissait pas, sans parler la langue locale. Ce qui explique peut-être qu'il n'ait pas fait scandale comme actuellement dans son pays. Car dimanche soir, c'est contraint et forcé qu'il a été obligé d'abandonner ses coéquipiers de Boca Juniors à la mi-temps du Superclasico disputé au Monumental de River Plate et finalement remporté 1-0 grâce à un but de Sebastian Villa... qui figurait dans les petits papiers de Pablo Longoria l'été dernier.

Après le coup de sifflet final, son entraîneur, Sebastian Battaglia, a justifié cette sortie par le fait que Benedetto avait mal à une cheville et était nauséeux. Ce qui peut se comprendre. Sauf que dans la nuit, lui et ses partenaires sont allés fêter le 32e anniversaire de Marcos Rojo en boîte de nuit. Et que le chanteur Sergio Torres a publié sur son compte Instagram des photos de Benedetto très en forme pendant la soirée ! L'attaquant aurait-il simulé ? Difficile à croire tant il aime les Xeneizes et tant il ne manquerait pour rien au monde un match contre l'ennemi juré. Mais cela ne l'empêche pas d'être vivement critiqué de l'autre côté de l'Atlantique !

Boca: Darío Benedetto reveló qué pasó en el entretiempo del Superclásico y cómo fue su charla con Battaglia https://t.co/5O52ANigN1 — Clarín (@clarincom) March 22, 2022

