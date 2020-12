OM : Benedetto victime de Payet et Thauvin, un spécialiste dénonce

Samedi soir, après la victoire sur le FC Nantes (3-1), André Villas-Boas pensait que Dario Benedetto avait fait le plein de confiance après son but sur pénalty. Et que sa saison, jusque-là vierge de toute réalisation, était enfin lancée. Raté. Hier soir contre l'Olympiakos, l'Argentin n'a pas eu une seule occasion à se mettre sous la dent et a été sorti à la pause. Soi-disant parce qu'il était fatigué…

"Les autres ne jouent pas pour lui…"

Cela n'a pas empêché les critiques de s'abattre à nouveau sur l'ancien buteur de Boca. Mais Nabil Djellit, qui avait déjà pointé du doigt le comportement individualiste de Florian Thauvin pendant le match contre les Grecs sur une action où il avait oublié Benedetto, en a remis une couche via Twitter ce mercredi :

“Les autres ne jouent pas lui... et s'en servent comme une fausse piste pour se créer des situations personnelles. Benedetto n'est pas un grand attaquant mais il est loin d'être nul. Et c'est plutôt un bon joueur de ballon...” Force est de constater que depuis que Florian Thauvin et Dimitri Payet sont titulaires à l'OM, c'est-à-dire depuis janvier 2017, aucun attaquant axial n'a réussi à tirer son épingle du jeu au milieu des deux solistes…