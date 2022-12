OM : bonne nouvelle confirmée pour Eric Bailly !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

On n'avait plus vu Eric Bailly sur un terrain depuis le 1er novembre. Ce soir-là, pour le choc de la dernière journée du tour de poules de la Champions League entre l'OM et Tottenham, l'Ivoirien avait quitté ses partenaires beaucoup trop tôt. C'est des tribunes qu'il avait assisté à l'incroyable fin de match de son équipe, éliminée de toute compétition continentale suite à un but encaissé à la dernière seconde.

Depuis, le joueur prêté par Manchester United soignait sa cuisse. Il y a deux jours, La Provence avait annoncé une possible rentrée cette semaine et cela s'est confirmé. Hier mercredi, Bailly a participé à la séance collective et notamment à l'opposition l'ayant conclue. Et il n'a visiblement ressenti aucune gêne. Il pourrait donc être titularisé jeudi prochain pour la réception de Toulouse, si tout continue à bien se passer pour lui.