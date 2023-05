OM : bonne nouvelle pour Tudor avant le LOSC

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Sorti prématurément lors du choc perdu face au RC Lens (2-1), le 6 mai dernier, en raison d'une blessure à la cheville, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Samuel Gigot, va mieux.

Gigot de retour à l’entraînement !

Et pour cause, l'ancien joueur du Spartak Moscou a fait son retour ce mercredi à l'entraînement collectif des Olympiens, comme on peut le voir sur les photos publiées par le club phocéen sur son compte Instagram. Samuel Gigot devrait donc être disponible pour le déplacement ce samedi (21h) sur la pelouse du LOSC, comptant pour la 36e journée de Ligue 1. Un renfort de poids pour Igor Tudor et les Marseillais dans leur quête de la deuxième place.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Touché à la cheville depuis la défaite contre le RC Lens (2-1), le 6 mai dernier, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, Samuel Gigot, a fait son son retour ce mercredi à l'entraînement collectif des Olympiens.

Fabien Chorlet

Rédacteur