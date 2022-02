OM : Boubacar Kamara met les choses au clair après Clermont

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Les cadrés ont pris les devants

« Les cadres ont parlé. Après, ça doit rester entre nous. À chaque défaite, on est affectés, mais il faut se relever. Le championnat est encore long. On a pris une option pour demain, mais tout est à rejouer. Il ne faut surtout pas sous-estimer Qarabag. Ils ont de très bons joueurs, on l'a vu à l'aller. Il faut prendre le match comme si c'était une finale, et poser notre jeu »

Oublier les tensions

« Ça arrive, comme dans toutes les équipes. La veille du match ou le jour du match, on ne pensait pas qu'on allait perdre. La défaite nous a fait mal, car Clermont était supérieur dans tous les domaines. Les cadres ont parlé, il le fallait, ils ont l'expérience, ça fait longtemps qu'ils sont à l'OM. Il faut mettre tout ça à zéro pour repartir de plus belle »

Un non-match contre Clermont

« Il n'y a pas de problème personnel, physique ou autre. Du point de vue de l'équipe, c'était un non-match. Je pense qu'on a bien parlé, on a encaissé cette défaite et il faut aussitôt repartir de l'avant et gagner demain »

Gagner avec la manière

« Il faut gagner ce match. Surtout en jouant, en retrouvant nos principes, nos valeurs. On s'attend à un match très compliqué. A nous de montrer notre envie de nous qualifier »