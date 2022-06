OM : Boudjellal balance un gros dossier sur la vente du club

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Il y a deux ans, le dossier de la vente OM avait été ouvert par deux hommes : Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi. Ils avaient multiplié les sorties dans la presse pour faire pression sur Frank McCourt et pour exposer leur envie de racheter le club marseillais à son propriétaire. Finalement, ils n’avaient rien fait et sont vite partis aux oubliettes. Aujourd’hui, Mourad Boudjellal fait éclater toute la vérité.

« Mohamed Ajroudi, c’était un brouteur. Il m’a un peu roulé. J’aurais dû me méfier un peu plus. C’est de ma faute. J’ai été berné, voilà », a reconnu l’homme d’affaires qui aurait voulu devenir président de l’Olympique de Marseille avec le rachat du Franco-Tunisien, à Nice Matin. « Ajroudi voulait racheter l’OM se servant de moi. Il ne voulait pas mettre l’argent. Il voulait récupérer et vendre le club en faisant une grosse marge, il n’était là que pour ça. Ça devait durer 24 heures. À la limite, il avait vendu avant de le racheter ».

Boudjellal à @Var_Matin: "J’ai même envie de m’excuser auprès de McCourt, car je n’avais pas tous les éléments. Si cela devait arriver un jour, je m’excuserais. Je ne savais pas tout ça…" — OManiaque (@OManiaque) June 23, 2022

Pour résumer Candidat au rachat de l’OM avec Mohamed Ajroudi il y a deux ans, Mourad Boudjellal, l’ancien président du RC Toulon, a révélé quelles étaient les réelles intentions de l’homme d’affaires franco-tunisien pour le club marseillais.

Adrien Deschepper

Rédacteur