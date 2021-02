OM : Boudjellal explose Eyraud et rêve encore de la présidence

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Pas de répit pour l'Olympique de Marseille ! Quand ce n'est pas la situation sportive qui fait parler, c'est la descente des ultras, ses conséquences, ou la riposte de Jacques-Henri Eyraud ou le serpent de la mer de la vente du club… Chaque jour, une nouvelle bombe. Et ce samedi, c'est Mourad Boudjellal, artificier en chef, qui en lâche une nouvelle sur les chaînes de beIN Sports. Non seulement l'actuel président de Hyères n'a pas abandonné son rêve de prendre la tête de l'OM mais, en plus, il continue de torpiller JHE.

"Ce club est une mine d'or"

"C’est vrai que l’OM fait rêver, parce que c’était un challenge tellement difficile et risqué. Mais en même temps, vous savez que si vous réussissez à donner, vous allez recevoir un truc incroyable. Ce club est une mine d’or. Il n’y a qu’à se baisser pour ramasser ! Celui qui ne le voit pas est un crétin. Celui qui prendra le club de l’Olympique de Marseille aura des putains de responsabilités."

"En étant comparé au précédent président, s’il est moins bien, il faudra mettre la barre très haut pour être moins bien que celui-ci. Il faut qu’il comprenne la ville et ce qu’attendent les Marseillais. Qu’il cale l’économie de son club par rapport au potentiel. Après, il faudra quelqu’un dans lequel la ville se reconnaisse, bien sûr. Si je me plante à Hyères et que j’ai l’opportunité d’aller à Marseille, bien sûr que j’y vais. Mais si je suis heureux à Hyères, je n’irai pas."