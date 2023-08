OM - Brest : Harit rassure après sa sortie, Marcelino envoie une pique à Ndiaye

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’OM a fait le travail en s’imposant hier contre le Stade Brestois au Vélodrome (2-0). « Je savais avec certitude que la première période avait été la plus mauvaise qu’on a jouée et on savait que la seconde serait meilleure. C’est ce qui s’est passé, a soufflé Marcelino après la fin de la rencontre. Nos difficultés ne sont pas liées à une question de système (4-4-2). On a bien commencé mais on a très vite perdu des ballons faciles. À partir de là, on a été coupés en deux et l’adversaire a été dangereux sur des contre-attaques. On était vraiment très éloignés, avec les quatre joueurs offensifs très loin des autres qui étaient dans leur camp. Et défensivement, on arrivait trop tard sur le ballon. En première période on a eu une mauvaise organisation, trop de pertes de balle, et Brest a été meilleur. C’est lié aux mouvements et à l’occupation des espaces. Ces pertes de balle nous ont fait sortir du match. C’est la première fois qu’on fait ça. »

« Il devrait plus profiter de l'OM »

Autre bémol souligné par le coach espagnol de l’OM : la nouvelle prestation terne d’Iliman Ndiaye, qui semble encore en dedans. « J’ai l'impression qu'il veut que tout arrive très très vite mais c'est un bon joueur. Il devrait plus profiter de l'OM et de ce stade merveilleux. Tout va arriver en temps voulu », a-t-il analysé. Victime d’un coup sur le péroné droit, Amine Harit a quant à lui dû être remplacé (49e) par François-Régis Mughe. L’international marocain souffre d’un hématome au péroné droit, mais L’Équipe fait savoir que son état n’inspire pas beaucoup d’inquiétude côté marseillais. Le milieu de 26 ans va rester aux soins pendant quelques jours et le club, mis en éveil par les petites alertes musculaires du joueur, demeure très attentif.

💬 Marcelino :



« Concernant Iliman, j'ai l'impression qu'il veut que tout arrive très très vite mais c'est un bon joueur. Il devrait plus profiter de l'OM et de ce stade merveilleux. Tout va arriver en temps voulu. »



Conf' de presse | #TeamOM #OMSB29 pic.twitter.com/vtUzZvOx6x — Peuple Olympien (@peupleolympien) August 26, 2023

Podcast Men's Up Life