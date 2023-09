OM : c'est confirmé pour cinq départs, Longoria en prépare d'autres !

Ce vendredi, RMC Sport et L'Équipe ont annoncé conjointement que cinq intendants de l'Olympique de Marseille seraient écartés depuis mercredi, jour de la nomination de Gennaro Gattuso, et devraient être licenciés.

Une information confirmée ce samedi par Sports Zone, qui précise l'identité de ces cinq intendants remerciés. Il s'agirait du team manager, Rani Berbachi, ainsi que son frère, Samir, son fils, Rayan, et deux de leurs collègues : Samir Abbès et Walid Baaloul. Sports Zone a, par ailleurs, affirmé que le ménage commencé par le président olympien, Pablo Longoria, ne serait pas terminé.

✅⚡️ Confirmation par @lequipe : Cinq intendants Rani Berbachi, le team manager, ainsi que son frère Samir, son fils Rayan et deux autres collègues (Samir Abbès et Walid Baaloul) ont été priés par la direction du club de rester chez eux.



Et devinez quoi ? C’est pas fini… 😶⚪️Ⓜ️ https://t.co/D32bqGlx7j