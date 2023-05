OM : c’est confirmé, Tudor est bien sur la sellette !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Juste après la défaite samedi dernier de l'Olympique de Marseille sur la pelouse du LOSC (2-1), France Bleu Provence a annoncé qu'Igor Tudor, qui a remplacé l'été dernier Jorge Sampaoli sur le banc olympien, ne devrait plus être l'entraîneur de l'OM la saison prochaine.

"Tudor va partir, j’en suis persuadé"

Une tendance confirmée par le journaliste de Libération, Grégory Schneider, au micro d'Europe 1. "L’OM a compressé le temps du football. C’est un an, tout le monde part. Et aujourd’hui avec Longoria, ça dure un an. Bien sûr que Tudor va partir, j’en suis persuadé. Sampaoli était parti alors qu’il avait fait une saison exceptionnelle en terminant deuxième derrière le PSG, 14 joueurs étaient partis. Mais ils seront remplacés, il y aura un coach qui saura faire… Il n’a pas besoin de s’encrer dans la politique locale, dans la politique du vestiaire… C’est bonjour bonsoir, j’ai pas besoin de toi, salut ! Ce fonctionnement on ne le doit pas à Tudor mais bien à Longoria."

