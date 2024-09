OM : c'est validé, De Zerbi tient un nouveau défenseur !

Avec l'arrivée d'Adrien Rabiot et la présence de Pierre-Emile Hojbjerg, il se murmurait que Roberto De Zerbi envisageait de repositionner Geoffrey Kondogbia en défense centrale et cela s'est vérifié dès l'Olympico où l'ancien Colchonero a réalisé une très belle prestation au Groupama Stadium lors de la victoire phocéenne.

Kondogbia OK pour reculer d'un cran

D’après La Provence, De Zerbi souhaite installer Kondogbia à ce poste, et le milieu de terrain a validé l'idée, même s’il espère s’imposer plus haut sur le terrain. De Zerbi devrait donc pouvoir compter sur un couteau suisse cette saison, et on verra dès ce week-end à Strasbourg si Kondogbia évoluera derrière ou au milieu. Et avec la suspension de Leo Balerdi, il ne serait pas surprenant de le retrouver à nouveau en défense centrale en Alsace.

🔹Geoffrey Kondogbia 🇨🇫 s’imagine en pilier de la défense centrale de l’OM à long terme. (@laprovence)#TeamOM pic.twitter.com/Adx5I26FnG — MercatOM (@Mercat_OM) September 26, 2024