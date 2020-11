OM : calendrier, arbitrage, Tuchel... Villas-Boas s'agace et lâche un tacle inattendu sur le cas Bielsa

Dans des propos relayés par RMC, André Villas-Boas a laissé filtrer plusieurs motifs d'agacement. Entre le calendrier, l'arbitrage... mais aussi la présence de Marcelo Bielsa dans la liste des nommés pour le titre d'entraîneur de l'année au détriment de Thomas Tuchel. Même un éventuel parcours en Ligue Europa ne plaît pas forcément, pour le principe, au coach de l'OM.

Sanson absent face au FC Nantes

« Il a eu un peu de fièvre hier. Il a été testé négatif (au Covid. Il y a trop de fatigue, on l'a laissé à la maison. On va prendre la décision ce soir, il y a un doute pour le match. (... ) Sur ses difficultés cette saison? Il a eu des pistes cet été mais il a décidé de rester avec nous pour jouer la Ligue des champions. Radonjic pourrait revenir contre Manchester City. »

Un coup de gueule contre le calendrier

« Avoir deux matchs en retard, ce n'est pas normal. Rennes va jouer aujourd'hui, on peut tomber à la 7e place et ce n'est pas normal, la Ligue doit régler ce problème le plus vite possible. On va jouer en janvier (contre Lens) et ce n'est pas normal. Tous les gros clubs sont en difficulté en Europe parce que plusieurs d'entre eux ont terminé en juin, sans trêve. On peut avoir une année exceptionnelle en championnat. Si on arrive à être régulier comme l'année dernière, on peut être en bonne position. »

La grosse déception de la Ligue des champions et la Ligue Europa

« C'est sur. je dois prendre un peu de jours pour récupérer de ça. Quand tu n'es pas au niveau de ce que tu as rêvé, c'est dur. (…) La Ligue Europa ? Quand tu te qualifies à la troisième place après tellement de mauvais performances, ce n'est pas digne. Il n'y a pas de sens à ça. Si tu es perdant, tu sors, laisse les autres jouer la Ligue Europa mais ne verse pas des équipes perdantes en C3. »

Un arbitrage en travers de la gorge

« Quatre défaites en quatre matchs, on ne pouvais pas y penser dans le pire des cauchemars. le chance ne nous aide pas et l'arbitre a abusé. les arbitres de touche ont été catastrophiques. L'un ne signalait pas les fautes ni les hors-jeu, l'autre signalait tout. »

Bielsa nommé et pas Tuchel, un scandale

« Que Tuchel ne soit pas dans les cinq nominés pour FIFA The Best, c'est un scandale. La FIFA dort. Bielsa doit gagner un trophée de prestige sur la carrière mais de meilleur entraîneur du monde cette année pour une promotion en Premier League, c'est un scandale! »