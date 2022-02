OM : Caleta-Car attend les recrues hivernales au tournant avant Metz

Zapping But! Football Club OM - Lille : Le debrief

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de Metz, en clôture de la 24e journée de Ligue 1, Duje Caleta-Car a évoqué son avenir et les moments où il a failli quitter l’OM. Mais pas que.

"Ils sont très motivés, j'espère que ça va durer"

Le défenseur central croate s’est également exprimé sur les recrues hivernales de son club, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. "Tout se passe bien. Cédric Bakambu a marqué un but trois minutes après son entrée en jeu contre Lens. Sead Kolasinac a une très belle carière internationale, on le connaît très bien. Ce sont deux joueurs qui apportent de la qualité à l'équipe. Ils sont vraiment bons. Ils sont très motivés à l’entraînement, j’espère que ça va durer", a confié l’ancien joueur du RB Salzbourg qui attend donc que les recrues hivernales poursuivent leurs efforts.

𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆 #FCMOM



𝗗𝘂𝗷𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗲𝘁𝗮-𝗰𝗮𝗿 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 sont en direct sur notre chaîne — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2022