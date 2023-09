OM : ce cador parle mal en interne, Longoria le flanque à la porte !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Un membre du staff de l’OM a bel et bien bouclé ses valises hier, sans ménagement. L’Équipe confirme l’information de RMC Sport hier et affirme que Jean-Baptiste Grisoli a subi une mise à pied pour « comportement nuisible à l’entreprise. » Le médecin de l’OM aurait mal parlé à d’autres salariés du club. Grisoli a été remplacé par le médecin du centre de formation, Clément Amiot, sous l’égide du coordinateur médical Abdou Sbihi.



Amiot en intérim

L’intérim d’Amiot pourrait durer s’il donne satisfaction. Grisoli était dans le viseur de la direction de l’OM au printemps dernier, celle-ci voulant installer un staff médical espagnol. Mais l’arrivée de praticiens étrangers est strictement encadrée, et l’initiative a été retoquée par le service des RH et par Sbihi – seules des interventions comme consultant ont été envisagées pour un médecin espagnol proche de Longoria. Conforté début juin, et même félicité par la direction et le staff de Tudor, Grisoli a finalement été écarté quelques mois plus tard.

