OM : Cissé met les Marseillais en garde avec le Panathinaikos, l'arbitre connu

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Mercredi, l'OM disputera son troisième tour préliminaire aller de la Champions League sur la pelouse du Panathinaikos. Un rendez-vous très important pour les Phocéens, qui ont besoin de se qualifier pour le tour de poules de la très rémunératrice compétition. On connaît l'arbitre de cette partie, le Roumain Istvan Kovacs, qui n'a encore jamais croisé la route de l'OM. Mais à en croire Djibril Cissé, le danger, mercredi, ne viendra pas de l'opposition ni de l'arbitrage mais des tribunes...

"Pour un joueur, c’est incroyable à vivre"

« Ce sont deux ambiances à la limite de l’acceptable, avec des bombes agricoles, des fumigènes et des artifices qui n’ont normalement pas le droit d’être dans des tribunes, a déclaré à RMC celui qui a joué à l'OM (2006-08) puis au Pana (2009-11), y remportant le doublé en 2010. Mais ça fait partie du folklore, de leurs ADN et franchement, pour un joueur, c’est incroyable à vivre. Jouer au Pana, c’est extraordinaire ! Ce sont des émotions que j’ai rarement connues. C’est carrément fou pour quelqu’un qui n’est pas Grec, qui arrive dans le championnat grec sans le connaître, de repartir avec des bagages plein d’amours, de joies et de super souvenirs. C’est vraiment une expérience que je ne regrette pas du tout. »

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Pourquoi me faire caaaaaa https://t.co/lYdaBnPbIu — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) August 1, 2023

2006-08 2009-11

Podcast Men's Up Life