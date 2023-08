OM : Cissé voit un héros inattendu face au Panathinaikos

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ce soir, à 20h à Athènes, l'OM lance sa saison avec son troisième tour préliminaire aller de la Champions League face au Panathinaikos. Un rendez-vous dans un contexte bouillant sur lequel Djibril Cissé, qui a joué dans les deux clubs (2006-08 à Marseille, 2009-11 en Grèce), s'est penché pour l'équipe. L'ancien attaquant voit Marseille légèrement favori. Et il pense aussi que la double confrontation pourrait avoir un héros inattendu en la personne de Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM dont il justifie les débuts décevants.

"C'est sur ce genre de matches que Vitinha peut commencer son histoire"

"Mais moi, je l'aime bien, Vitinha ! C'est dur de marquer des buts et il faut savoir être patient. Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai eu des débuts compliqués. Au Pana aussi, j'ai mis un but au premier match puis je n'ai pas marqué pendant 5, 6 matches. Il y a des périodes comme ça. Tu changes de vie, de statut, tu es le joueur le plus cher de l'OM et tu n'as rien demandé, tu as 20 ans, d'un coup on te met un sac de 800kg sur le dos et il faut que tu le portes. Lui, il a fait ce qu'il fallait au Portugal, il a été recruté, il faut lui laisser le temps. La qualification entre l'OM et le Pana ? Honnêtement, je ne peux pas dire, mon coeur ne me laisse pas choisir. Après, sportivement, je pense que l'OM est un cran au-dessus. Mais sur deux matches, tout est balayé. Ça va se jouer sur la gestion des nerfs et la gestion des moments clés, il ne faudra pas rater les occasions. Et c'est sur ce genre de matches que Vitinha peut commencer son histoire."

