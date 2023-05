OM : Clauss parle de son avenir et rassure les supporters marseillais

Zapping But! Football Club OM : Que faire de Nuno Tavares ?

Un cap ?

« Oui, je pense sincèrement avoir franchi un cap. Je crois que j’ai fait pas mal de matchs cette saison. Je n’étais pas préparé physiquement et mentalement à le faire. Ça met aussi le doigt sur les choses à améliorer dans certains domaines pour pouvoir tenir la distance et grandir plus vite »

Rester à Marseille

« Évidemment je me vois rester là encore quelques années, j’aimerais bien. C’est toujours un honneur de jouer à Marseille »

Passage à gauche

« Je trouve que mes performances sont déjà meilleures. J’ai eu une période de creux où il a fallu gérer pas mal de choses et peut-être qu’à un moment physiquement, ça a péché un peu. C’est un peu par circonstances que mes performances ont pu taper dans l’œil à gauche, mais même à droite si j’étais aussi bien physiquement et mentalement, j’aurais sans doute fait les mêmes »