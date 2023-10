OM : Clauss passe un message plein d'espoir après Monaco

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Il a fallu 31 secondes pour que l'OM version Gennaro Gattuso marque samedi sour à Monaco, mais les Phocéens ont fini par s'incliner, après avoir mené deux fois. Une défaite que Jonathan Clauss est venue commenter sur Canal +.

"ça va tourner"

"C'est rageant a-t-il confié. On ouvre le score mais derrière on fait deux erreurs. C'est dommage. Le troisième but nous a fait très mal juste après la mi-temps. Mais il y a quand même eu de bonnes choses." Et à lui d'ajouter... "Le coach essaye de mettre des choses en place. Il veut jouer le plus haut possible, il faut ressortir vite. On apprend. Il y a quelque chose à faire. On est frustrés mais tout n'est pas à jeter. Il faut continuer sur cette voie là et ça va tourner."

