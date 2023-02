OM : Clauss prend des conseils auprès de Papin et réclame de la patience

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Se méfier de Clermont

"C'est vraiment le type de match compliqué, plus que mercredi contre Paris. Il faudra mettre encore plus d'envie et d'agressivité car on ne va pas passer à côté. L'entame de match sera super importante."

Réfréner l'enthousiasme

"Quand on porte le maillot de l'OM on a forcément envie de jouer de titre, après, est-ce qu'on est taillé pour le titre ? Je ne le sais pas. Comme le coach le dit, les autres on s'en fout, c'est notre collectif qui compte. Ce n'est pas parce qu'on a battu Paris qu'on va être champion, c'était un match à élimination directe, maintenant il faut reprendre le train du championnat."

Guéri mais pas encore au top

"Toutes les gênes ont disparu, je n'ai plus de problèmes physiques, maintenant il y a le rythme à retrouver. Il me faudra encore un peu de temps pour retrouver ce gros rythme qu'on doit mettre sur le terrain."

Il veut être plus décisif devant le but

"J’ai des situations avec une bonne projection mais je dois encore progresser au niveau de la finition. J’en ai parlé avec JPP il n’y a pas longtemps. Je dois le travailler, je veux être plus décisif. Papin m’a dit qu’il y a des détails à régler, c’est simple pour lui mais pas forcément pour moi."