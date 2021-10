OM : l'OGC Nice, ses joueurs, les sanctions possibles après le Clasico... Sampaoli répond à tout

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L'enchaînement des matchs

"C'est justement ce qu'on analyse avec le staff parce qu'on sait très bien que ce stress autour des matchs importants génère une baisse de tension. On prendra les décisions par rapport à ce match très important contre une bonne équipe. C'est notre réalité et la victoire est très importante demain."

L'OGC Nice

"C'est une équipe qui peut marquer à n'importe quel comment, ils ont des très bons attaquants, sont capables de jouer rapidement en transition. Mais qui a également montré une solidité défensive très importante même si elle a été battu par Lyon. On va sûrement souffrir si on ne maîtrise pas le match. On sait que les allers-retours dans le match peuvent nous faire très mal. (...) C'est toujours très important pour nous de gagner, on a cette possibilité de monter au classement qui serait une belle récompense après tous les efforts fournis."

Les sanctions possibles après le Clasico

"Ma perspective de ce que peut faire la commission n'est pas très claire parce que je ne connais pas le règlement, de comment responsabiliser un incident dans une enceinte sportive publique mais je considère ce qu'il s'est passé face au PSG est très grave, tout aussi grave que ce qui s'est passé dans les autres stades. Mais c'est difficile pour moi de juger, les autres savent très bien ce qu'il faut faire."

Duje Caleta-Car

"Il faut voir s'il est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l'équipe quand on l'a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d'un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c'est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car."

Les remplaçants

"Je ne suis pas assez près du vestiaire pour vraiment savoir comment sont les joueurs qui ne jouent pas. On recherche des relations sur le terrain dans un groupe neuf et jeune, c'est pour ça qu'on a répété ces onze de départ. On cherche une harmonie, des formules, parce que c'est un sport collectif. Ce onze a fait un bon match contre la Lazio puis contre le PSG."

Un turnover face à Nice ?

"Le plus important, c'est de mettre une équipe qui est capable de gagner. Tout ce qui a à voir avec la gestion, ça passe au second plan. Si je veux être gentil et contenter tout le monde, je mets aussi en risque le résultat. On veut que tout le monde soit prêt et qu'il y ait une concurrence saine mais ce sont les meilleurs joueurs, au niveau physique et mental, qui joueront ce match. Mes intentions sont toujours les mêmes. Je travaille toujours pour gagner."

🎙 Suivez la conférence de presse de 𝗣𝗮𝗽𝗲 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 et 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 avant le match #OGCNOM en direct sur notre chaîne @TwitchFR 📲 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 26, 2021