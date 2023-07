OM : coup de tonnerre pour McCourt à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Frank McCourt est en France ! Hier, La Provence a fait savoir que le propriétaire de l’OM, qui vient rarement à Marseille, devait rencontrer hier à la Commanderie Pablo Longoria, Javier Ribalta et Marcelino mais cela est faux !

« Contrairement à ce qui a été affirmé en début d’après-midi, Frank McCourt ne s’est pas rendu à la Commanderie, a éclairci La Minute OM sur Twitter. L’hélicoptère aperçu était en réalité affrété pour un déplacement de membres de la Direction. Ni Frank McCourt, ni sa garde rapprochée ne sont actuellement sur Marseille. »

McCourt est à Saint-Tropez

Et pour cause : Mohamed Bouhafsi affirme que le patron de l’OM se trouvait hier sur la Côte d’Azur. « Pablo, Ribalta et Marcelino ont rencontré McCourt à Saint Tropez ce midi. L’hélicoptère a juste ramené les dirigeants de l’OM alors que McCourt continue ses vacances sur la côte », a affirmé le journaliste sur Twitter.

