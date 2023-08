OM : coup dur confirmé mais enfin une bonne nouvelle en Ligue des champions !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Coup dur confirmé à l’OM. Comme cela était pressenti en début de semaine, les supporters marseillais ne pourront se rendre à Athènes mercredi pour la rencontre du 3e tour préliminaire de Ligue des champions entre leur équipe de coeur et le Panathinaïkos, pour des raisons de sécurité publique. Une réciprocité s’appliquera pour le match retour, prévu au Vélodrome le 15 août, les ultras du club grec ne seront pas autorisés à se déplacer en Provence.

Les matchs contre le Pana retransmis en clair

« Assistant mardi soir à une réunion avec la direction de l’OM pour évoquer les différents sujets d’actualité, les leaders des associations déplorent cette nouvelle privation », affirme L’Équipe. Lors des deux dernières saisons européennes, des incidents ont eu lieu entre supporters de l’OM et du club adverse, en marge des réceptions de Galatasaray, du PAOK Salonique, du Feyenoord Rotterdam ou de l’Eintracht Francfort, notamment. Un petit lot de consolation est toutefois venu éclaircir le ciel sur la tête des supporters de l’OM : le match aller contre le Pana sera retransmis en clair sur W9 (20h) et le match retour devrait également être diffusé sur la chaîne de la TNT. Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri commenteront ces rencontres.

⏱ 90’ | #OMB04 1️⃣-2️⃣



Fin de préparation pour nos Olympiens qui auront montré de bonnes intentions dans cette rencontre.



🗓 Rendez-vous mercredi prochain à Athènes pour le match aller du 3e tour de qualification de la @ChampionsLeague. pic.twitter.com/xuyD8RDS4s — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 2, 2023

