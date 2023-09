OM : coup dur dans les dossiers Galtier et Tudor

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis plusieurs jours, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s'est activement mis à la recherche d'un nouveau coach et d'un successeur à Marcelino, qui a démissionné mercredi dernier de son poste d'entraîneur.

Galtier et Tudor entre l'OM et Naples ?

Parmi les pistes étudiées par le club olympien, on retrouverait celles menant à Christophe Galtier, libre de tout contrat depuis son limogeage du Paris Saint-Germain, et Igor Tudor, qui était l'entraîneur de l'OM la saison dernière. Mais le Français et le Croate ne seraient pas que dans le viseur de l'OM puisque Naples, qui pourrait bientôt limoger Rudi Garcia, penserait également aux deux entraîneurs pour le remplacer, si l'on en croit RMC Sport et la Gazzetta dello Sport.

🇮🇹 Selon nos informations, Naples s'est aussi renseigné ses dernières heures sur la situation de Christophe Galtier. Le président du club italien, prépare déjà la suite alors que Rudi Garcia a quatre matches pour inverser la tendance.https://t.co/Q61Ammanbq — RMC Sport (@RMCsport) September 26, 2023

