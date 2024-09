OM : coup dur pour Cornelius !

Le capitaine Leonardo Balerdi sur le flanc, Derek Cornelius avait été associé à Ludovic Brassier lors du dernier match de l'OM, à Toulouse (3-1), au sein d'une charnière 100% recrues. Celle-ci devait être à nouveau alignée lors des prochains rendez-vous, en attendant le retour de Balerdi, mais pas sûr que ce soit le cas.

Il est sorti sur blessure

En effet, cette nuit, Cornelius était sur le pont avec le Canada qui affrontait les États-Unis. Les Canadiens se sont imposés (2-1) grâce notamment à un but de Jonathan David, mais l'ancien joueur de Malmö est sorti sur blessure, à l'heure de jeu. Avant cela, il avait déjà été touché à l'oeil suite à un choc avec le Monégasque Folarin Balogun. On devrait en savoir plus sur la nature de sa blessure ce dimanche, dans la journée.

