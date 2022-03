OM : coup dur pour Frank McCourt avant Nice ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Toute la France du football a hâte d’assister au choc de clôture de la 29e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome. Il faut dire que le match vaut son pesant d’or eu égard aux incidents du match aller à l’Allianz Riviera et à la démonstration des Aiglons plus tard en Coupe de France (4-1).

Si le sulfureux Dimitri Payet (34 ans) a détendu l’atmosphère à sa manière hier en conférence de presse et que Jorge Sampaoli sera encore suspendu ce soir, Frank McCourt devrait lui aussi briller par son absence dans l’enceinte du boulevard Michelet (20h45).

Selon L’Équipe, le propriétaire américain de l’OM, qui avait assisté à la défaite face à Monaco (0-1, 6 mars), avait prévu d’être de nouveau là pour encourager son équipe mais il a eu un contretemps. Et sa présence devant l’OGC Nice est « fortement compromise. »

Voici la une du journal L'Équipe du 20 mars 2022 > https://t.co/yHKBhNyU1t pic.twitter.com/CAIDRVjF9x — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2022

Pour résumer Le choc de la 29e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OGC Nice à l’Orange Vélodrome (20h45) a de fortes chances de se dérouler sans Frank McCourt. La venue du propriétaire américain du club phocéen est compromise à Marseille.

Bastien Aubert

Rédacteur