OM : coup dur pour Vitinha avant Lorient ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après une semaine d’entraînement qui a plu à Igor Tudor dans l’état d’esprit et l’intensité, l’OM ira à Lorient (20h45) avec un peu de pression après la victoire du RC Lens, vendredi contre le RC Strasbourg (2-1).

Le Croate dispose d’un groupe au complet à l’exception des absents longue durée, Azzedine Ounahi (pied) et Amine Harit (genou). Leonardo Balerdi est de retour de suspension et Tudor a donc le choix en défense centrale, avec Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac.

Jonathan Clauss, un peu en dedans ces dernières semaines, est en balance avec Issa Kaboré. Devant, Vitinha, titulaire contre Montpellier, sera-t-il reconduit en pointe ? C’est une possibilité mais Alexis Sanchez pourrait aussi être aligné. L’Équipe fait le pari qu’il sera sur le banc des remplaçants.