OM : critiqué, Milik a pourtant égalé une légende phocéenne avant Nice

Dans le dur depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik a répondu de la plus belle des manières à ses critiques vendredi en inscrivant un triplé contre Angers (5-2). Une pichenette par dessus le gardien pour redonner de l'espoir à son équipe alors que le score était de 0-2, puis deux buts de renard des surfaces, pour donner l'avantage à ses couleurs, puis prendre le large. Le Polonais revient en forme au meilleur des moments.

Et le plus incroyable, c'est qu'il affiche aujourd'hui des statistiques dignes d'une légende marseillaise, Didier Drogba ! En effet, les deux ont inscrit 23 buts lors de leurs 37 premiers matches sous le maillot blanc. Et pourtant, l'Ivoirien, qui n'est resté qu'une saison (2003-04), était infiniment plus aimé que le Polonais, sans doute parce que lui ne se contentait pas d'attendre le ballon dans la surface et qu'il était le meilleur joueur de son équipe. Mais en tous cas, au niveau statistique, Milik vaut Drogba !

