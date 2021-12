OM : Daniel Riolo a de grandes perspectives pour Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Depuis le début de la saison, l'OM ne cesse de surprendre. Capable de tenir en respect le PSG de Messi et Mbappé ou d'aller s'imposer chez un Strasbourg (2-0) en feu, il peut aussi passer à travers, souvent à domicile contre des seconds couteaux comme Bordeaux (2-2), Metz (0-0) ou Brest (1-2). Daniel Riolo ne comprend pas tout à cette équipe mais, comme il l'a expliqué sur RMC, le fait qu'elle soit 2e avec une grande marge de progression est très positif pour l'avenir.

« L’OM, en ce moment, c’est assez incompréhensible parce que le match de la semaine dernière, les marseillais font une super première période contre Brest et il perde une rencontre complètement folle. Aujourd’hui l’OM va gagner à Strasbourg une équipe en pleine forme et ils gagnent 2-0 alors qu’effectivement il ne s’est pas passé grand-chose avant le fameux retourné de Dieng. C’est très compliqué de comprendre ce que fait l’OM en ce moment. La prestation est très moyenne, Marseille a endormi le match avec une possession stérile et inintéressante. L’OM est 2é avec 32 points et un match en moins. Sampaoli a plein de motifs d’être satisfait, même si je ne suis pas sûr qu’il le soit à 100 %. Néanmoins, il est 2e avec la perspective que ça ne peut que s’améliorer. »