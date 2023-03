OM : Daniel Riolo a deux Marseillais dans le viseur et s’inquiète pour la Ligue des champions

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le FC Annecy a créé l’exploit des quarts de finale de la Coupe de France en allant sortir l’OM hier au stade Vélodrome (2-2, 7 tab 6). Au-delà du résultat brut, qui fait honte aujourd’hui à tout le peuple marseillais, Daniel Riolo n’a pas voulu tirer sur l’ambulance.

« Si tu me dis que l'OM va se représenter en coupe d'Europe ou en Ligue des champions avec cette équipe... Non, il faudra que ce soit plus lourd. Tout ce qu'il font de bien depuis le début de la saison, probablement que ce ne sera pas suffisant en Ligue des champions », a-t-il analysé hier soir au micro de RMC Sport.

Le polémiste de RMC Sport pense surtout que certains joueurs de l’OM sont fatigués et s’étonne encore du choix d’Igor Tudor de ne pas titulariser les recrues hivernales Vitinha et Azzedine Ounahi hier contre le FC Annecy. « Vitinha et Ounahi même en coupe vs L2, pas titulaire... bon ok », a-t-il publié rempli de doutes sur Twitter juste avant le match.