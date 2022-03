OM : Daniel Riolo annonce une excellente nouvelle avant Bâle et Nice

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’OM réalise une très bonne saison jusqu’à présent. Les olympiens sont deuxièmes de Ligue 1 et encore en lice en Europa League Conférence. Alors que l’OM devra faire sans certains joueurs cadres pour le match à Bâle, Daniel Riolo annonce une excellente nouvelle.

Sur RMC, Daniel Riolo s’est exprimé sur le jeu des marseillais sans Payet : « La première info sur la compo, c'est de voir Harit en soutien de Milik, sans Payet, l'homme clé de cette saison à l'OM, l'inamovible, celui par qui passe toute l'animation offensive. Quand ça passe ou pas, c'est un peu au gré de ses performances. Après cette large victoire à Brest, je pense que c'est important pour le futur de l'OM de voir qu'ils peuvent gagner de cette manière, sans lui. Sampaoli sera conforté et rassuré en voyant qu'il y a des mecs sur qui il peut compter. Il a une autre façon de faire son équipe. Et si ça arrive mi-mars, alors qu'il y a toute la fin de la saison à jouer et le match de retour de coupe d'Europe jeudi prochain, c'est peut-être une super nouvelle. »

