OM : Daniel Riolo craint le pire pour les Marseillais en Ligue des Champions

L’OM s’apprête à retrouver la Ligue des Champions, deux ans après sa dernière participation en C1. Les Marseillais, toujours invaincus en Ligue 1 cette saison, ont hérité d’une poule jugée abordable, avec Tottenham, l'Eintracht Francfort et le Sporting Portugal. Mais pour Daniel Riolo, Marseille doit tout de même se méfier de ses adversaires.

« Évidemment qu’ils doivent avoir de l’ambition et avoir l’objectif de sortir de la poule. Mais tu dois être lucide », expose le journaliste dans l’After Foot sur RMC. « Il y a une équipe de Premier League qui est à priori plus forte que toi. Francfort, qui vient de gagner une Coupe d'Europe, à priori c'est plus fort que toi aussi. Le Sporting, c’est très bon aussi. On perd plus souvent qu’on ne gagne contre ces clubs-là. Après, tu vas sur le terrain, tu te bats et si tu arrives à te qualifier, tant mieux ! ». À voir si l’OM arrivera à sortir de son groupe en Ligue des Champions cette année, deux ans après avoir terminé dernier de sa poule avec 3 points.