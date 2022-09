OM : Daniel Riolo fait émerger une première incertitude sur l’ère Tudor

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Après moult remous durant l’intersaison, eu égard à l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc, l’OM réalise un début de saison plus qu’honorable. Dauphins du PSG, les Marseillais restent néanmoins sur un match nul contre le Stade Rennais. Malgré tout, Daniel Riolo loue le bon état d’esprit.

« Malgré le nul devant Rennes, l’OM réalise un très bon début de saison, a-t-il analysé sur RMC Sport. Nouveau coach, nouveaux joueurs, le puzzle est en place et l’avance sur les historiques concurrents directs confortable. » Le polémiste pose néanmoins une incertitude sur l’avenir de Tudor à moyen terme.

« On peut faire la fine bouche et se demander si ça va durer, si ça va tenir… Mais à quoi bon ? On a fait ça pendant une saison l’année dernière, a-t-il poursuivi. Il est vrai qu’à force de reprendre le projet à zéro chaque été, ça ne conduit pas vraiment à avoir des certitudes. Quoi qu’il en soit, notre L1 n’en offre pas. A personne. »