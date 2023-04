OM : Daniel Riolo fracasse Tudor après sa sortie polémique à Lorient

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Un match nul de plus pour l’OM, et une mini-crise qui commence alors que les Marseillais avaient l’occasion de se rapprocher du PSG qui a aujourd’hui huit points d’avance sur les phocéens. Entre les altercations en fin de match entre certains joueurs et les supporters, les déclarations d’après-match de Valentin Rongier, ainsi que celles de Tudor, rien n’a été fait pour ne pas créer de polémique.

Riolo suspecte Tudor d’être usé

Alors qu’Igor Tudor avait dénoncé le jeu très défensif prôné par les Lorientais lors de la confrontation, Daniel Riolo met lui en avant le fait que Lorient ne fait pas partie des équipes du championnat que l’on peut accuser de bétonner. Avant d’en rajouter sur Tudor : « bref fatigué Tudor… usé ? Vaut mieux pas pour l’OM car la saison est encore longue ». Quoiqu’il en soit, alors que le titre semble définitivement s’échapper, c’est désormais derrière eux que l’OM doit regarder pour ne pas se faire rattraper par l’AS Monaco.