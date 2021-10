OM : Daniel Riolo met en garde Jorge Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Daniel Riolo prévient Jorge Sampaoli. Le consultant de RMC Sport a bien sur salué la prestation de l’OM face à Lorient (4-1) mais a également mis en garde Jorge Sampaoli, encore une fois sur la débauche d’énergie de ses joueurs.

« Il assume le danger, il pourrait en étant juste un brin plus pragmatique corriger cela et ne rien enlever à la folie et à la générosité. T’as juste envie de lui dire y’a 2-1, fais attention à savoir comment sont tes mecs, ça part un peu dans tous les sens. Bon après si ça donne la folie du 4-1, bah moi je signe, j’adore. De voir la folie que l’OM a mis dans cette rencontre, c’est juste extraordinaire » - a analysé le consultant (Propos retranscris par CoeurMarseillais).

🗣️💬 "De voir la folie que l'OM a mis dans cette rencontre, c'est juste extraordinaire."



Daniel Riolo est conquis par le jeu de l'OM mais pense que Sampaoli devrait être plus prudent tout en gardant ce brin de folie. #rmclive pic.twitter.com/tFhLpGMiFz — After Foot RMC (@AfterRMC) October 17, 2021