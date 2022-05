OM : Daniel Riolo nomme les trois maillons faibles pour le sprint final

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Alors que l'Olympique de Marseille vient d'enchaîner deux défaites consécutives face à Feyenoord (3-2), en demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence, et contre l'Olympique Lyonnais (3-0), en clôture de la 35e journée de Ligue 1, Daniel Riolo a tapé sur Arkadiusz Milik, Cengiz Ünder et Pau Lopez.

"Milik, je le trouve pas en ce moment"

"Arkadiusz Milik, je le trouve pas bon en ce moment", a lâché le journaliste de RMC Sport dans l'After Foot, acquiesçant ensuite l'avis de Gilbert Brisbois sur Cengiz Ünder sur le fait que l'ailier droit turc n'est pas bon non plus en ce moment. Daniel Riolo s'est ensuite exprimé sur Pau Lopez.

"Pour les gardiens, Steve Mandanda jouait bien mais est ce qu'en le titularisant, Jorge Sampaoli n'a pas fragilisé Pau Lopez ? On est rentré dans une alternance façon PSG. Je ne sais pas pour qui c'est bon. Mais Lopez me semble plus fragile récemment."

🗣💬 L'avis de Daniel Riolo sur l'état de forme des certains marseillais : "Milik n'est pas bon en ce moment, il fait encore ses stats mais il a souvent marqué contre les petits" #RMClive pic.twitter.com/x1N199PWWc — After Foot RMC (@AfterRMC) May 2, 2022

Pour résumer Pour le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, Arkadiusz Milik, Cengiz Ünder et Pau Lopez sont particulièrement en deçà de leur niveau à l'Olympique de Marseille en ce moment.

Fabien Chorlet

Rédacteur