OM : de gros doutes accompagnent l'arrivée programmée de Sampaoli à Marseille

« Il a accepté ce week-end les propositions de l’Olympique de Marseille et il devrait rapidement s’y rendre, probablement vendredi » : voilà ce qu'affirme Veronica Brunati au Phocéen. La journaliste argentine se veut par ailleurs très confiante sur la réussite de son compatriote à l’OM. « Des soucis pour son avenir à Marseille ? Absolument pas car vous allez découvrir un vrai personnage. Un fan du Ché, de Bielsa, de rock. Les supporters de l’OM ont adoré Bielsa et ils vont adorer Sampaoli ! », affirme-t-elle.

Obraniak : « Il prend un risque »

Un enthousiasme que ne partage pas Ludovic Obraniak. Hier, sur La Chaîne L'Equipe, l'ancien lillois a fait part de ses doutes. « Je trouve que Larguet fait un bon travail même s'il me déçoit un peu dans ses principes de jeu, a expliqué l'ancien milieu de terrain. Sampaoli, il va arriver alors qu'il y a six ou sept joueurs en fin de contrat. Est-ce qu'ils vont avoir envie de se faire mal ? Payet avait tenu six mois avec Bielsa et il y avait eu une rupture. Il en avait eu ras le bol, c'était trop de boulot. Là, je trouve que Sampaoli prend un risque en débarquant maintenant. »