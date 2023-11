OM : "de la merde"... Gattuso dégoupille après le nul à Strasbourg

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Pour la première fois depuis son arrivée à l’OM, Gennaro Gattuso a complètement pété le plomb à l’issue du nul des Phocéens à Strasbourg (1-1). « La deuxième mi-temps, je suis désolé mais c’était une merde ! Ce n’est pas possible. Quand l’équipe joue aussi bien au début, j’aurais bien aimé qu’elle marque les buts. Sinon il faut que j’aille voir le président et que je lui dise : « Il faut tout changer ! » », a lâché l’Italien au micro de Laurent Paganelli sur Canal+.

« C’était la pire mi-temps depuis que je suis là »

Et Rino Gattuso a surenchéri : « Je ne comprends pas pourquoi on peut jouer une première mi-temps de cette façon-là (…) si le match se terminait à 2-0 ou 3-1, on n’aurait rien volé. Mais en deuxième mi-temps, il n’y avait rien du tout. Je suis vraiment très fâché ce soir. Je pense que c’était la pire mi-temps depuis que je suis là. Il n’y a rien à garder. Je n’arrive pas à comprendre… La deuxième mi-temps n’est pas regardable. Bien évidemment j’assume totalement ma responsabilité mais la deuxième mi-temps est impensable… »

S’il affiche l’un des meilleurs bilans des coachs de l’OM en Coupe d’Europe avec 7 points pris en trois matchs, Gennaro Gattuso a cependant toujours autant de mal à s’adapter à la Ligue 1 comme en atteste cette « stat » terrible qui fait de lui l’entraîneur olympien au pire démarrage depuis… Albert Emon il y a 21 ans.

