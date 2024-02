OM : de nouveaux dossiers sortent sur Clauss !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Après des mois voire des années à être passés sous silence, les griefs à l'encontre de Jonathan Clauss s'accumulent depuis un mois. Le président de l'OM, Pablo Longoria, et son conseiller, Mehdi Benatia, ont pointé du doigt son investissement, l'accusant de s'économiser en vue de l'Euro avec les Bleus et de ne pas se comporter en leader. L'UNFP a publié un communiqué pour s'élever contre ce traitement assez surprenant d'un club à l'égard d'un de ses joueurs. Sauf que lundi, Romain Molina en a remis une couche sur le latéral droit.

"Même les petits employés te disent qu'il y a un problème avec ce joueur !"

"Il arrête pas de dire qu'il s'économise pour l'Euro, comme s'il était un joueur établi de l'équipe de France. Et il y a plein de joueurs qui en ont marre. Notamment de ses retards. Contre Monaco, il est arrivé en retard à la causerie. Et après, il est sorti à la mi-temps pour un coup. Tout le monde en a ras-le-bol. En plus, il y a ses agents qui lui font miroiter le Bayern, le Barça... Mais non, il n'y a pas de tops clubs sur lui. Et notamment à cause de l'extrasportif. La manière dont il s'est comporté avec tous les gens qui l'ont aidé au début de sa carrière, quand c'était dur pour lui... Même les petits employés te disent qu'il y a un problème avec ce joueur !"

