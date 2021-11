OM : de nouvelles révélations fracassantes sur la vente, McCourt et les Saoudiens !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

La vente de l’OM est un serpent de mer qui revient très régulièrement depuis plusieurs jours. Mis un peu en sommeil depuis le début de la saison, ce sujet clivant chez les supporters marseillais est même revenu en tête de gondole tard hier soir lors de la dernière prise de parole publique de Romain Molina.

Lors de son dernier live, le journaliste indépendant a mis les mains dans le cambouis pour démêler le vrai du faux dans ce dossier brûlant. « Frank McCourt a absolument besoin de retrouver la Ligue des Champions pour qu'il puisse revendre l'OM : ce qui explique les investissements de cet été. Le club est toujours à vendre depuis un an et demi », a-t-il confié. On comprend mieux pourquoi McCourt a rappelé cette semaine à l’OM son ambition de terminer sur le podium de L1...

Au sujet d’éventuels repreneurs saoudiens, thèse défendue bec et ongles par Thibaud Vézirian, Molina est formel : c’est du vent ! « Les Saoudiens à l’OM ? Non, ils n’ont jamais été là. Et encore moins Walid Bin Talal. Qu’il paie déjà ce qu’il doit, lui, a-t-il tranché. Ça me fait rire les gens qui parlent de lui. Et j’ai aucune idée de ce qu’il va se passer à l’OM. »

