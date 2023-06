OM : de nouvelles révélations sont tombées sur la vente du club !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La rumeur d'une vente de l'OM aux Saoudiens est reparti de plus belle ces derniers jours après que les révélations de Rolland Courbis et de la chaîne de télévision i24NEWS. Maintenant, c'est au tour du Quotidien du Sport d'en dire plus sur cette rumeur.

L'OM vendu avant l'été ?

Selon nos confrères, l’homme d’affaires saoudien, Turki Al-Sheikh, qui détient déjà le club espagnol d'Almeria, aurait récemment noué des contacts avec le clan du propriétaire de l'OM, Frank McCourt, qui aurait bel et bien l’intention de vendre le club phocéen au prix fort. Et c'est un fonds d’investisseurs saoudiens qui seraient derrière Turki Al-Sheikh et qui devrait bientôt passer à l'action pour racheter l'OM. En effet, toujours selon les informations du Quotidien du Sport, tout pourrait s’accélérer dans les prochains mois et le rachat du club par les Saoudiens pourrait même intervenir avant l’été.

Pour résumer La rumeur de rachat de l'OM par les Saoudiens continue de prendre de l'ampleur. D'après le Quotidien du Sport, tout pourrait s’accélérer dans les prochains mois et le rachat du club pourrait même intervenir avant l’été.

