OM : De Zerbi annonce ses quatre capitaines et dévoile sa hiérarchie

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a réaffirmé que Leonardo Balerdi était toujours son capitaine.

De Zerbi révèle la hiérarchie de ses capitaines

"Le capitaine est Leonardo Balerdi, le vice-capitaine est Pierre-Emile Højbjerg. Ensuite, il y a Geoffrey Kondogbia et Valentin Rongier, mais cela ne veut pas dire que Derek Cornelius, Geronimo Rulli... ne sont pas importants. Contre Lyon, on avait 11 capitaines sur le terrain en plus de ceux sur le banc", a confié le coach olympien devant les médias. Derrière Leonardo Balerdi, c'est donc dans l'ordre suivant Pierre-Emile Højbjerg, Geoffrey Kondogbia et Valentin Rongier qui sont les vice-capitaines.

