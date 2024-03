OM : des bus de supporters caillassés à Saint-Etienne

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

La soirée de samedi a été parfaite pour les supporters de l'OM présents au stade Gabriel-Montpied. Une large victoire (5-1), la deuxième seulement à l'extérieur en L1 cette saison, des buts, du jeu et un stade dans lequel on n'entendait que leurs chants. Hélas, le retour sur Marseille n'a pas été à la hauteur des 90 minutes passées en Auvergne.

Un caillassage depuis un pont à hauteur de Saint-Etienne

En effet, la préfecture de la Loire a révélé que les huit bus de supporters marseillais avaient été attaqués par des tirs de "projectiles lourds", au niveau de Saint-Etienne, sur l'A72 en direction de Lyon. Les agresseurs se trouvaient sur un pont. En représailles, les Phocéens s'en seraient pris à une voiture, blessant son conducteur. La rivalité entre ultras de l'OM et de l'ASSE n'est plus à démontrer. Ce genre d'épisode ne glorifie ni un camp ni l'autre et sert encore moins la cause des supporters, qui réclament plus de libertés lors de leurs déplacements...

Alexandre Rochatte, préfet de la Loire, déplore et condamne avec la plus grande fermeté les violences et dégradations commises. Ces graves incidents inacceptables, perpétrés en marge d’un match de football entre supporters sur une voie de grande circulation, auraient pu avoir des… pic.twitter.com/FAyLi7jIm0 — Préfet de la Loire (@Prefecture42) March 3, 2024

