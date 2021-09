OM : des frictions inévitables entre deux joueurs-clés de Sampaoli ?

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Pau Lopez était titulaire dimanche face au Stade Rennais (2-0). Le gardien espagnol a rendu un clean-sheet sans être forcément irréprochable pour autant. Du banc de touche, Steve Mandanda est resté sobre mais la soupe à la grimace a dû le gagner de l’intérieur.

« Je suis sûr que Steve va lutter pour retrouver sa place, il a beaucoup d'expérience. Au final, le meilleur sera le numéro 1 », s’est justifié Jorge Sampaoli lors de sa conférence de presse d’hier. Les avis sont plus partagés sur le sujet et l’étaient même avant le choc contre le Stade Rennais.

« Mandanda, avec tout ce qu’il a apporté au club, tu ne peux pas le mettre directement dans une sorte de loft et lui dire qu’il sera à l’écart du jour au lendemain, a récemment glissé l’insider marseillais Samuel Massilia. S’il met Mandanda sur le banc, ça va être n’importe quoi dans le vestiaire. Quand il y avait Brice Samba, Mandanda n’a jamais voulu l’aider et être son grand frère. Mandanda ne va pas apprécier la concurrence avec Lopez. On devrait voir deux gardiens hausser leur niveau normalement. »

